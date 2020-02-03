فساتين النجمات بألوان الربيع في حفل جوائز البافتا 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - أُقيم مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز البافتا BAFTA 2020 في لندن، وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم العالم الذين اختاروا اطلالات فاخرة تلاءمت مع أجواء الحفل، وقد لفتتنا فساتين النجمات المميزة التي تنوعت من ناحية ألوانها وقصّاتها، مثل اطلالة تشارليز ثيرون Charlize Theron في فستان باللون البنفسجي، واطلالة سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson في فستان باللون الزهري، واطلالة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton في فستان باللونين الأبيض والذهبي. شاهدي تفاصيل هذه الاطلالات واختاري الأجمل والأكثر أناقة برأيِك.





تشارليز ثيرون في فستان باللون البنفسجي من ديور:

تشارليز ثيرون في فستان باللون البنفسجي من ديور





اطلالة مشرقة تألقت بها تشارليز ثيرون Charlize Theron على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها فستانًا باللون البنفسجي الغني من ديور Dior بقصة الكورسيه من الأعلى، ومزين بحزام رفيع على الخصر باللون الأسود، تنورته بليسيه منسدلة. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.



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كيت ميدلتون في فستان باللونين الأبيض والذهبي:

دوقة كامبريدج في فستان باللونين الأبيض والذهبي





أما دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton فقد اختارت فستانًا مستوحًى من الطراز التقليدي الهندي باللونين الأبيض والذهبي، بقصة ناعمة ومنسدلة وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الذهبي البراق، وقد نسقت معه مجموعة من المجوهرات اللافتة.

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سكارليت جوهانسن في فستان باللون الزهري من فيرزاتشي :

سكارليت جوهانسن في فستان باللون الزهري من فيرساتشي





رصدنا لـ سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson عددًا من الاطلالات المميزة مؤخرًا، ومنها هذه الاطلالة اللافتة ذات الطابع الاستعراضي الذي اختارتها من فيرزاتشي Versace وكانت عبارة عن فستان براق باللون الزهري له فتحة طويلة على الساق، ومزين بالريش الناعم، وقد زينت اللوك بأقراط ماسية تدلّت على كتفها بطريقة ناعمة.



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إيميليا كلارك في فستان براق أسود من سكياباريلي:

ايمليا كلارك في فستان أسود براق من سكياباريلي





تألقت إيميليا كلارك Emilia Clark نجمة مسلسل Game of Thrones في اطلالة جمعت بين الأنوثة والجاذبية باللون الأسود، حيث اختارت فستان سهرة من سكياباريلي Schiaparelli قصته ناعمة ومزينًا بحبات براقة من الكريستال، وقد زينت اللوك بأقراط مميزة مرصعة بأحجار باللون الأزرق.



اطلالات مميزة للنجمات في فساتين سهرة فاخرة تألقت بها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع جوائز البافتا BAFTA 2020 شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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