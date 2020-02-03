عبايات ملونة موضة 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - برع أشهر المصممون في إبتكار موديلات خلابة من العبايات الملونة والتي كشفوا عنها مؤخرا ضمن مجموعاتهم الجديدة، تعرفي على أبرز الصيحات واختاري منها ما يجدد اطلالتك لتتفردين بأسلوبك على مدار اليوم.



عبايات ملونة مطبعة موضة 2020

تميزت عبايات هذا الموسم بالألوان والطبعات المرحة، قدمت المصممة هانية البريكان واحد من أجمل التصميمات التي رأيناها خلال متابعتنا لأحدث مجموعات 2020 حيث تألقت إحدى عارضات الماركة السعودية بعباية زرقاء مزدانة بطبعات الورود الكبيرة، موديل رائع يناسب طلعات النهار والتجمعات العائلية يكفي تنسيقه مع حقيبة Tote وحذاء مدبب باللون البيج الفاتح Nude shoes لتكتمل اطلالتك.

عبايات ملونة مطبعة موضة 2020



أجمل عبايات وردية موضة 2020

هيمنت موضة العبايات الوردية بنغمات الباستيل الحالمة على مجموعات أشهر المصممين وفي مقدمتهم ماركة لوزان Louzan وأناتومي Anatomi، وتلك الأخيرة زينت تصميمها بتطريز ناعم، ننصحك بتنسيق هذا الموديل مع فستان أبيض طويل وحقيبة وحذاء باللون الأبيض.

Advertisements

أجمل عبايات وردية موضة 2020



عبايات رمادية الصيحة الأبرز في 2020

يبدو أن العبايات الرمادية ستكون نجمة 2020 حيث احتلت قسم كبير من مجموعات أسماء كبيرة في عالم تصميم العبايات مثل حصة الفلاسي Hessa AlFalasi وماركة Nafs designs، من جهتنا أحببنا عباية هانية البريكان Hania collection والتي مزجت بين رصانة اللون والتصميم المستوحى من المعطف الترنش وبين اللمسة الأنثوية الفاخرة المتمثلة في الريش الذي زين الأكتاف وحولها إلى قطعة تناسب طلعات المساء.

عبايات رمادية الصيحة الأبرز في 2020



عبايات بألوان شتوية موضة 2020



لم تخلو مجموعات 2020 من العبايات المميزة بالألوان الشتوية الدافئة، تألقت عارضة ماركة بليتش Bleach بعباية واسعة نسقت مع فستان بقبة عالية وبوت أسود طويل، كما أعجبتنا العباية البرغندية من توقيع عفة الدباغ Effa.