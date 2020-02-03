السكارف ..موضة شتاء 2020 وطرق تنسيقه مع الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - تعتبر السكارفات بمختلف خاماتها وألوانها من الاكسسوارات الأساسية في خزانة الشتاء فلا تكتمل أي إطلالة من دونها، وهو أمر تدركه الفاشينيستا المحجبات، لذلك حرصن على تنسيق أجمل الموديلات بطرق أنيقة بعضها غير إعتيادي، استوحي منهن وتأنقي بأسلوبك.



سكارف غوتشي الشهير بشعاره الأيقوني

سكارف غوتشي الشهير بشعاره الأيقوني



يعتبر سكارف غوتشي Gucci الشهير بشعاره الأيقوني ونقشته الكلاسيكية من القطع الأكثر رواجا هذا الموسم، نسقيه على غرار الفاشينيستا المحجبات إما مع بدلة سوداء وقميص أبيض لإطلالة رسمية تتوجهين بها إلى المكتب أو ارتديه مع سويت شيرت واسع وبنطال جلد واسع لإطلالة تتألقين بها في طلعات المساء.



سكارف مطبع كبير موضة 2020

سكارف مطبع كبير موضة 2020



تفننت الفاشينيستا المحجبات في تنسيق السكارفات المطبعة بطرق مبتكرة وأنيقة، أحببنا إطلالة مؤثرة الموضة أمية الزين التي نسقت خلالها كنزة صوف قصيرة بقبة عالية مع تنورة بليسيه طويلة وتممت اللوك بسكارف طويل مطبع وضعته على أحد الأكتاف وارتدت فوقه حزام غوتشي الشهير، يمكنك إتباع نفس الطريقة لتزيين فستان صوف طويل.

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أوشحة صوف ملونة موضة 2020

أوشحة صوف ملونة موضة 2020



انفحي اطلالتك بلمسة مرح من خلال إعتماد الأوشحة الصوف الملونة، فقط احرصي على تنسيقها مع أزياء أحادية اللون واعتمري طرحة يتطابق لونها مع احدى النغمات اللونية المتوفرة في الوشاح حتى لا تبالغي بإطلالتك.

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أوشحة ترتان كبيرة موضة الموسم

أوشحة ترتان كبيرة موضة الموسم



برزت هذا الشتاء صيحة الأوشحة الترتان الكبيرة، نسقيها على طريقة الفاشينيستا سهى مع توب وبنطال باللون الأسود واعتمري طرحة سوداء وأخيرا زيني الخصر بحزام كريستيان ديور Christian Dior العريض لإطلالة فخمة على مدار اليوم.



أوشحة صوف من دون طبعات

أوشحة صوف من دون طبعات





اذا كنتِ تفضلين الإطلالات الناعمة والبسيطة خلال النهار، ننصحك بإعتماد الأوشحة الصوف أحادية اللون الخالية من أي طبعات، اختاريها بلون متناغم مع كامل الطلة ويفضل أن تكون بلون الطرحة أو التوربان.



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