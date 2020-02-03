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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - اللون الأبيض واحد من الدرجات الأنيقة التي يمكن للصبايا أن تعتمدها بموديلات العبايات، ولكن الكثيرات يعتقدن خطأ أن هذا اللون لا يمكن أن يخفي عيوب الجسم، على العكس أنه من الممكن أن يمنحكِ اطلالة رشيقة ولافتة للأنظار.
وقد اخترنا لكِ مجموعة عبايات باللون الأبيض تخفي عيوب الجسم، لتختاري منها ما يناسبكِ.
عبايه بسيطة مع نقوشات هادئة باللون الأبيض
من الممكن أن تختاري الموديلات البسيطة والهادئة باللون الأبيض، والتي تبعد تركيز العينين عن عيوب الجسم، كهذا الموديل للعبايه المفتوحة من asmaa bn thani، مناسبة لكِ بأوقات العمل، ومشاويركِ النهارية، لاطلالة عصرية وعملية.
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عبايه أنيقة مع أكمام الورود تخفي عيوب الأرداف
عادًة عندما ترغبين بإخفاء عيوب بالجسم، من الممكن أن تركزي على منطقة أخرى، كالأكمام الملونة مثلًا، التي تناسب الصبايا الممتلئات من منطقة الأرداف، كهذا الموديل من qabeela biz، مع الأكمام المطرزة بالورود، لاطلالة شبابية، تناسب الصبايا المراهقات والشابات.
من الممكن أن تعتمدي مع العبايه الحجاب باللون الأبيض، مع شنطة باللون الأحمر العنبي، وحذاء بدرجات النود الروز، لاطلالة مخملية بلمسة كلاسيكية.
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العبايه البيضاء المخططة لتزيدكِ طولًا
أما هذا الموديل للعبايه البيضاء المخططة من lelasabayas ، فهي مناسبة أكثر للصبايا قصيرات القامة، لتمنحكِ اطلالة أطول وأكثر رشاقة، كما أنها من التصاميم الكلاسيكية الرسمية، لهذا اعتمديها بالنهار في العمل، والمقابلات الرسمية، مع حذاء مدبب من الأمام بكعب سميك، وحجاب باللون الأبيض أو درجات الأوف وايت.
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العبايه البيضاء الكشكش لتخفي عيوب البطن
أعجبنا هذا الموديل من abayaz bh مناسبة أكثر لتخفي عيوب البطن، مع الكشكشة على الأكمام، والجزء السفلي للعبايه، والموديل الواسع للعبايه، نسقيها مع حجاب بدرجات النود أو الأوف وايت، وكلتش من نفس الدرجات المخملية، ومن الممكن أن تعتمدي مع هذا الموديل لمسة ذهبية لاسيما بتطريزات الحجاب أو الكلتش.
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