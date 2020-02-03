ياسمين رئيس تهنئ زوجها هادي الباجوري بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب.. بحبك

هنأت الفنانة ياسمين رئيس زوجها المخرج هادي الباجوري بعيد ميلاده، وذلك عبر مشاركتها لصورة تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وعلقت "ياسمين" على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب.. بحبك"، وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة من قِبَل متابعيها، اهادي الباجوري وتمنوا له عيد ميلاد سعيد.

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس السينمائية فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام وإخراج أحمد خالد موسى، فيما يعد آخر أعمال المخرج هادي الباجوري كليب "وبقابل ناس" للمطرب رامي صبري.