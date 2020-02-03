"بايت في أوضة تانية".. زوجة محمود العسيلي تنشر صورة جديدة من شهر العسل

شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، جمهورها بصورة جديدة، خلال استمتاعها بشهر العسل في جزر المالديف، مع زوجها الفنان محمود العسيلي، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وأطلت "أمنية"، خلال التقاطها صورة سليفي، بـ"بُرنس"، مع تغطية شعرها بمنشفة فاتحة اللون، أثناء جلوسها بجوار لوح زجاجي، يُظهر ارتداء زوجها ملابس البحر خلال سباحته، معلقة: "بايت في أوضة تانية".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يتجاوز الـ14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنت لحقتوا كل واحد يقعد في أوضة لوحده"، و"ضحكتوني أوي"، و"قمر 14 بجد يا أمينة"، و"حد يسيب عروسته في شهر العسل، ويقعد في أوضة تانية".

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"العسيلي" يتعرض للهجوم بسبب أزياء زوجته في شهر العسل

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجوما حادا على الفنان محمود العسيلي، بسبب صورة له من شهر العسل، إلا أن جمهورها، هاجمها على انتقاداتها.

وأعادت "العيدان" نشر صورة، قد نشرتها قبل أيام، خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، زوجة محمود العسيلي، عبر حسابها الشخصي على "Instagram"، جمعتها بزوجها من عطلة شهر العسل التي ‏يقضيانها بالمالديف، وهما بحمام السباحة وظهرت فيها زوجته وهى ترتدي المايوه.

وعلقت "العيدان"، على الصورة قائلة: "يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا"، الأمر الذي دفع الجمهور لانتقادها في التعليقات وأنها تدخلت في شؤون غيرها.

وجدير بالذكر، فقد أقيم حفل زفاف العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم يوم الجمعة 10 يناير 2020‏‎.