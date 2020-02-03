احذر| تقبيل الطفل قد يصيبه بـ8 أمرض.. إحداها ربما يؤدي للوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من العادات الشائعة في مجتمعنا تقبيل الطفل حديثي الولادة، تعبيرًا عن الحب والامتنان، لكن هذه العادة قد تسبب للطفل أمراضًا خطيرة، يوضحها لكم الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365".

- أمراض الجهاز التنفسي تنتقل إلى الطفل عن طريق اللعاب.

- الأمراض الفيروسية التي يجب عدم الاستهانة بها؛ كونها تسبب ضررًا كبيرًا على صحة الطفل.

- الإصابة بالنزلات المعوية، حيث يتم انتقال العدوى من خلال التقبيل من شخص يحمل الفيروس، مثل مرض التيفود.

- إذا تم تقبيل الطفل من فم شخص مدخن يزيد من احتمالية إصابة الطفل بحساسية الصدر ومشاكل الجهاز التنفسي والربو.

- يتسبب تقبيل الكبار الحاملين لبكتيريا، في تسوس أسنان الأطفال.

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- الالتهاب الفطري باللسان حيث ينتشر بين اللثة وفي جميع أجزاء فم الطفل.

- إصابة الطفل بفيروس الهربس، وهو مرض فيروسي يتسبب في حدوث قرح وحبوب على الشفتين، وداخل الفم، ما تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطفل والقيء والتعب.

- إصابة الطفل بجرثومة المعدة.

-أهم النصائح للأمهات للحفاظ على صحة رضيعها:

- عدم تقبيل الطفل من فمه، وإذا لزم الأمر يمكن تقبيله من ظهر يديه.

- يجب على الأم أن تطلب من أفراد أسرتها وأقاربها بأسلوب لطيف بعدم تقبيل الطفل من فمه.

- عدم الاستهانة بخطورة تقبيل الطفل من الفم.

- إذا لم تلتزم الأم بهذه التعليمات، يمكن أن تسبب وفاة الطفل، لأن الإصابة بالهربس قد تؤدي إلى الوفاة.