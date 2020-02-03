هل منتجات الألبان تسبب بثور البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة “Elle” أن منتجات الألبان تفاقم مشكلة بثور البشرة؛ نظرا لأنها ترفع مستوى الأنسولين بالجسم، والذي يحفز بدوره إنتاج الإفرازات الدهنية، ما يعزز ظهور البثور، بالإضافة إلى انتفاخ الجفون والهالات السوداء والشحوب.

لذا تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال المرأة، التي تعاني بشرتها من البثور، بالتخلي عن منتجات الألبان لعدة أسابيع، حتى يتحسن مظهر بشرتها، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل حليب الأبقار مثل لبن الماعز أو لبن الصويا أو لبن اللوز.