حيل ديكور داخلي غير مكلفة لتوسيع غرفة الجلوس الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في شقق صغيرة، فإن إظهار أي مساحة صغيرة بشكل أكبر حجماً بات أمراً ضرورياً في وقتنا الحاضر.

وفي حين لا يمكننا تغيير شكل وحجم الغرفة مادياً، فلا بد من استخدام النصائح والحيل البسيطة التالية التي تجعل غرفة الجلوس تبدو أكبر، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن موقع "24 الإماراتي".

1- تطابق الستائر مع الجدران

وفقاً لخبير الديكورات الداخلية روري كارتر، فإن تناسب لون الستائر مع لون الجدران يعطي انطباعاً بأن مساحة المكان أكبر. على سبيل المثال، يساهم استخدام ستائر بلون الكريم مع جدران بيضاء، في إعطاء انطباع بأن غرفة الجلوس أكبر مساحة.

2- اختيار أرائك وكراسي بأرجل طويلة

النصيحة الثانية هي اختيار الأثاث ذو الأرجل، حيث أن العناصر التي لا تلامس الأرض ستخلق مساحة تحتها.

يقول روري: " فكر في اختيار أرائك وطاولات قهوة بأرجل رقيقة وطويلة نسبياً، فذلك سيزيد من المساحة المرئية للمكان، ويجعله يبدو أكبر.

3- الحفاظ على خلو الجدران

قد يكون من المفيد تجنب وضع أشياء كثيرة على الجدران، إذ ينصح بوضع لوحة واحدة فقط وتجنب وضع الكثير من الرفوف عليها.

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4- ترتيب رفوف الكتب

يساهم وجود رفوف الكتب غير المرتبة في جعل غرفة المعيشة تبدو ضيقة، لذا ينصح الخبراء، بإعادة تنظيم وترتيب الكتب، ووضعها على أقل عدد ممكن من الرفوف لأن الفوضى تساهم في الشعور بضيق المكان.

5- وجود نقطة محورية

يتحدث المصممون الداخليون غالباً عن ضرورة وجود "نقطة محورية" في المكان، والتي تجذب العين نحوها وتعني أن لديك شيئاً يجب التركيز عليه، مثل الأعمال الفنية والمرايا والأسقف، والنباتات المنزلية، وهذا يجعل المرء يركز على هذه النقطة، ويعطي انطباعاً باتساع المكان.

6- تثبيت التلفزيون على الجدار

في حين يعتقد بعض الخبراء أن غرفة المعيشة ليست مكاناً مناسباً لوضع التلفزيون على الإطلاق، إلا أن البعض يعتقدون بأن تثبيت شاشة التلفزيون على الجدار، يعطي المزيد من الأناقة للمكان، ويوفر المساحة التي يمكن أن تشغلها طاولة التلفزيون.

7- إبعاد الأثاث عن الباب

يُنصح بترك مساحة كافية بالقرب من الباب وحوله، فذلك يعطي انطباعاً بأن غرفة المعيشة الصغيرة أكبر مما هي عليه.

8- ترتيب الأثاث

يمكنك قضاء بعض الوقت في ترتيب أثاثك والتجول في المكان لاختبار المساحات المتوفرة لديك. حاول تقليل قطع الأثاث قدر المستطاع للحصول على المزيد من المساحة.

9- إخفاء أسلاك الأجهزة الكهربائية

تأكد من إبقاء جميع أسلاك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بعيدة عن الأنظار، فانتشار الأسلاك في أرجاء الغرفة، يساهم في شغل المزيد من المساحة، والشعور بضيق المكان.