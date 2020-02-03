الأحذية والحقائب الكبيرة: أبرز اتجاهات أسبوع الموضة في كوبنهاغن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقق أسبوع الموضة في كوبنهاغن، الذي أقيم في عاصمة الموضة المزدهرة، نجاحًا في جذب المزيد من الصحافة والمشترين الدوليين خلال المواسم القليلة الماضية، وبفضل التزام العلامات المشاركة بموضوع الاستدامة من خلال خطة عمل واستراتيجيات تم الإعلان عنها قبل بداية الأسبوع، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالمواهب المحلية، وقد استمرت أهمية هذا الحدث الذي يعقد مرتين في السنة بالنمو بشكل مطرد في مشهد الموضة العالمية.

فيما يلي اكتشفي معنا أبرز اتجاهات المدارج التي رصدناها خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن:

اتجاه الطبقات

شهدت مدارج العديد من العلامات التجارية ظهور صيحة الطبقات، وعلى مدرج ""Holzweiler، تم تنسيق معطف طويل من الكشمير مربوط بحزام الكاحل مع زوج من البطانيات الصوفية المهدّبة بألوان الكاكي والوردي الناعم، والتي تم تثبيتها على الكتف ودسّها تحت الحزام بنمط الطبقات.

طريقة جديدة حمل حقيبة التوت

كانت الحقائب الصغيرة الأكثر شعبية في عام 2019، لكن على مدرج "Rodebjer" تم تقديم حقائب اليد في أحجام كبيرة ومتينة وتم حملها مثل حقيبة كلاتش، فخلقت توازنًا مثاليًا مع الفساتين المطبعة والقمصان.

الأناقة المبسطة

كانت القصات البسيطة والنظيفة هي المزاج السائد على مدرج المصممة الدنماركية مالين بيرجر، حيث تم تنسيق المعاطف الطويلة ذات الخياطة الراقية والمطبعة بالكاروهات مع فساتين بولو أحادية اللون.

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الطبعات الحيوانية والملونة

شهد عرض ستين غويا لخريف / شتاء 2020 ظهورًا قويًا لطبعات البوب الملونة وفساتين ذات الأكمام المنتفخة، وأشار المصمم إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي بهذه الإطلالة المطبعة بالكامل بطبعة الحمار الوحشي، والتي تم تنسيقها مع زوج من صنادل الفليب فلوب البيضاء المكتنزة وزوج من الجوارب السوداء.

أحذية البوت المكتنزة

على المدارج وخارجها، كان البوت المكتنز حاضرًا بقوة في كل مكان، وعلى مدرج Holzweiler ظهر حذاء البوت المكتنز مصنوعًا من الجلد اللامع بلمسات برتقالية، وآخر عال حتى الركبة، بالإضافة إلى بوت الكاحل في ظل الكريمي.

الأوشحة الطويلة

سيطرت صيحة أوشحة البطانية على عروض المدارج، حيث تم تقديمها في أحجام طويلة منسدلة من أكتاف العارضات لتصل إلى الأرض.