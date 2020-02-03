الامارات | تجنبوا أكل هذه الأجزاء من الدجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبوا أكل هذه الأجزاء من الدجاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت دراسات علمية وميدانية حديثة، أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى «الستيرويد»، وهي نوع من الهرمونات التي تعجل في عملية نمو الدجاج، وتسبب هذا المادة الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال، حسب موقع «health line» العلمي العالمي.

وأشار الموقع إلى أن هذه المادة تخل بتوازن هرمونات الجسم، وتتسبب في السمنة، كما تتسبب في حدوث خلل في هرمونات الأطفال المسؤولة عن تكوين العظام والعضلات. كما تؤثر مادة "«الستيرويد» في الهرمونات الطبيعية الموجودة لدى الجميع، كباراً وصغاراً.

ويتسبب الافراط في تناول أجنحة ورقاب الدجاج المحقونة بهذا الهرمون في خشونة الصوت، وظهور شعر في كثير من مناطق الجسم، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاعها تماماً في عدد من الحلات التي تم اكتشافها سريرياً.