دراسة: الزواج عبر الإنترنت يدوم أطول

أكدت دراسة أجرتها جامعة فيينا، في النمسا أن الشركاء الذين يلتقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت يتزوجون بشكل أسرع، وذلك عقب الجدل الكبير الذي أُثير حول موضوع الارتباط والزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أغلب المجتمعات العربية.

وأشارت الدراسة إلى أن الزواج الذي يتم من خلال هذه الأدوات يتميز "بالنجاح ويدوم لفترة طويلة".

Advertisements

ونوهت الدراسة إلى أن فرص الانفصال والطلاق تكون أقل بكثير، وإلى أن واحدة من بين كل 6 زيجات تتم عبر الانترنت، بحسب "سكاي نيوز".

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 17% من الزيجات تبدأ عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو التعارف عبر الانترنت، وأن هذه الزيجات من غير المرجح أن تنتهي بالطلاق خلال السنة الأولى.

وحول الزواج من أعراق مختلفة، فقد أشارت الدراسة إلى أن نسبة 80% سيتزوجون في الألفية الجديدة من أعراق مختلفة بسبب الفضاء الواسع الذي يفتحه الانترنت للمستخدمين وأن حوالي 50 مليون شخص يتعارفون حاليا عبر الشبكة العنكبوتية.