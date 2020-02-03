أفكار فعالة لتنظيف غسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عادة ما تنتشر الكثير من الأفكار والحيل الخاصة بالتنظيف على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تكون بعض هذه الأفكار مغلوطة وتفتقر للفاعلية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

لذا فقد كشف خبراء تنظيف لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بعض حيل تنظيف جلاية الصحون وغسالة الملابس، على النحو التالي:

1- توفير الماء

يقول الخبراء بأن استخدام غسالة الصحون يوفر الماء، ويعتبر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، حيث تنخفض نسبة المياه المستخدمة بمقدار 6 مرات. وبالإضافة إلى تخفيض فواتير المياه، فإن استخدام غسالة الصحون يوفر المزيد من الوقت لربة المنزل للقيام بالمزيد من الواجبات.

2- استخدم الخل

من المعروف أن تنظيف غسالة الصحون باستخدام الخل لإزالة الصابون والروائح الكريهة من الجهاز. وينصح بصب 250 مل أو كوب من الخل في الوحدة السفلية لغسالة الصحون أو وضعه في وعاء على الرف العلوي أو السفلي، ومن ثم تشغيل الجهاز لدورة كاملة دون وجود أي أطباق في الداخل.

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كما يمكن استخدام كوب واحد من الخل في غسالة الملابس لتفتيح الألوان وتبييض الملابس، بدلاً عن منعمات الأقمشة التقليدية.

3- عدم شطف الأطباق

يرتكب الكثيرون خطأ شطف الأطباق وأدوات المائدة قبل وضعها في غسالة الصحون، وبحسب الخبراء، فإن شطف الأطباق لا يحدث فرقاً كبيراً في تنظيفها، لذا ينصح بإزالة الطعام الزائد فقط قبل وضع الأطباق في غسالة الصحون.

4- تحويل صندوق القمامة إلى خزان مياه

يمكن وصل خرطوم الغسالة الذي يتخلص من المياه بصندوق قمامة فارغ ونظيف، لإعادة استثمار المياه المستخدمة في الغسيل، لأغراض أخرى، مثل سقاية النباتات المنزلية وأشجار الحديقة.

5- استخدام المياه الساخنة لتنظيف الغسالة

ينصح الخبراء بتشغيل الغسالة وهي فارغة على خيار المياه الساخنة، لدورة كاملة من حين لآخر، وذلك بهدف تنظيف حوض الغسالة والتخلص من أي رواسب داخلها.