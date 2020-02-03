التطعيم ضد الإنفلونزا يحمي المسنين من الأزمات القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوصى معهد طب العدوى بمستشفى يينا الجامعي المسنين بتلقي تطعيمات ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية؛ حيث إن هذه التطعيمات لا تحميهم من الإنفلونزا والالتهاب الرئوي فحسب، بل تحد أيضا من خطر إصابتهم بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

وأوضح المعهد الألماني أن اعتلال المسالك التنفسية بسبب فيروسات الإنفلونزا والمكورات الرئوية قد يؤدي - بالاشتراك مع عوامل أخرى - إلى انسداد الأوعية الدموية بالقلب أو المخ، ما يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وهو ما يفسر ارتفاع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بعد الإصابة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، خاصة لدى كبار السن.

وأشار المعهد إلى أن التطعيم ضد المكورات الرئوية يحمي أيضا من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا وتسمم الدم.