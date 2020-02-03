إليكِ أفكار لتنسيق التنورة مع البوت على طريقة مدونات الموضة لإطلالة عصرية

تسير كل قطعة من الموضة في اتجاهات ربما تكون متقاطعة أو متناقضة، لذلك طرق تنسيق الصيحات العصرية معًا يتطلب كثيرًا من الاطّلاع أولًا.في هذا المقال نركز على تنسيق التنانير مع حذاء البوت، بأشكالها وتصميماتها المختلفة، لا سيما وأنه واحد من الأنماط الرائجة بين نجمات الموضة، مثل الفاشينيستا السعودية ألين سليمان التي ألهمتنا هذا الشتاء بأفكار عديدة لتنسيق التنورة مع البوت، وأيضًا العراقية ديما الأسدي.

ألين سليمان تُبرز البوت المدبب مع التنانير الشتوية

نسقت الفاشينيستا السعودية ألين سليمان أحدث صيحات البوت مع تنانير شتوية أنيقة، بدأت بتنورة دائرية من التارتان، يصل طولها إلى فوق الركبة، مع بوت برقبة عالية، باللون الأبيض الرائج هذا الموسم، وبدت ألين في هذه الاطلالة وكأنها فتاة باريسية، لا سيما وأنها اعتمدت صيحة "البريه" أو القبعة الدائرية.

أيضًا، ظهرت ألين سليمان بتنورة ماكسي، والتي تناسب حتى المحجبات، ولأنها بالطبع ستخفي تفاصيل البوت، نسقت معها زوجًا من حذاء بوت الكاحل المزود بكعب عريض، أضاف لمسة عصرية للتنورة الماكسي.

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خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس، ظهرت ألين سليمان باطلالة بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد، حيث اعتمدت تنورة منفوخة قصيرة مع بوت الكاحل المُفعم بالأنوثة بفضل تصميمه المدبب من الأمام مع الكعب العالي.

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ديما الأسدي تفضل البوت بكعب ضحم

أما المدونة العراقية ديما الأسدي فجاءت التنورة أيضًاَ واحدة من القطع الأساسية في اطلالاتها هذا الشتاء. اعتمدت الأسدي مجموعة من التنانير القصيرة، ونسقتها جميعها مع البوت العصري المصمم من نعل ضخم مع صيحة الأربطة الأمامية، وهو تصميم رائج هذا الموسم.



أما حين ذهبت ديما الأسدي إلى تنورة ماكسي اختارتها من التول الخفيف، لتُظهر جزءًا من التفاصيل مثل البوت، لذلك اختارت بوت بلون واضح وهو الأبيض، كما أنها لم تحصر اطلالتها في بوت الكاحل، بينما استغلت الطبيعة الشفافة لقماش التول، وانتعلت بوت برقبة ممتدة، وهي واثقة من أنها تناسب التنورة التي اختارتها.

شاهدي مجموعة من الاطلالات الملهمة لتنسيق التنورة مع البوت.

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