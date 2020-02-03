القصة الكاملة لأنباء ارتباط أصالة بطبيبها (صور)

عقب مرور أسابيع معدودة على إعلان المطربة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، بدأ الحديث عن التِئام جراحها العاطفية سريعا، وارتباطها بطبيبها فادي نصر، وفقا لجمهورها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا عددا من الصور التي تجمع "الفنانة والدكتور".

تعليق جمهور أصالة نصري على ارتباطها

"بيقولوا أصالة ارتبطت بالدكتور الخاص بتاعها، واضح إن حزنها بيروح بسرعة"، و"هو دا الكلام.. ناس مش بتضيع وقت"، و"إيه السرعة دي"، و"محتاجة أصالة تديني كورسات في إزاي أنسى الأكس في أسبوع".. تلك أبرز تعليقات رواد "سوشيال ميديا" على ظهور المطربة السورية مع "نصر".

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طبيب أصالة يعلق على نبأ ارتباطه بها

خلال لقائه تليفزيوني، لبرنامج "ET" بالعربي، يناير الماضي، نفى الطبيب فادي نصر، شائعة ارتباطه بالمطربة السورية، قائلا: "كل ما يتردد غير صحيح"، متابعا: "أصالة باستمرار تحب المرح، وتعرفه منذ فترة طويلة".

وعقب أيام من ظهوره ببرنامج "ET" بالعربي، ظهر مجددا مع الإعلامية بوسي شلبي، لنفي شائعة الارتباطه، خلال مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، الذي تضمن ظهور المذيعة، قائلة: "كفاية شائعات لازم نتأكد قبل أي خبر"، موضحة أن نصر من أمهر الأطباء الذين يلجأ إليهم النجوم قبل المناسبات والحفلات المختلفة.

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"نصر" أكد أن ما جرى تداوله من أنباء حول ارتباطه بأصالة، ما هي إلا مجرد شائعات، لا توجد لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هذه الشائعة جاءت بعد انفصالها عن زوجها، وذلك لأن "البعض يحب الصيد في الماء العكر".

أصالة تتجاهل شائعة ارتباطها

الفنانة السورية لم تصدر بيان أو ترد في تصريحات صحفية على تلك الشائعة، مستمرة في مشاركة متابعيها بمواد مصورة مع أبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

عقب 4 شهور من أحاديث غامضة عن توتر علاقتها بـ"العريان"، أعلنت الفنانة انفصالها رسميًا عن زوجها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".