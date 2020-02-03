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طريقة عمل سلطة الرنجة في المنزل

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سلطة الرنجة من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات سهلة وسريعة لتحضير سلطة الرنجة، على طريقة الشيف آسيا، التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

مقادير سلطة الرنجة

رنجة

خل

زيت

عصير ليمون

خس

بصل

شبت

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خيار مخلل

طماطم

طريقة تحضير سلطة الرنجة

- تعريض الرنجة للنار مباشرة، ثم تنظيفها من القشر والشوك.

- تقطيع الرنجة، ووضعها في وعاء مع الزيت والليمون والخل.

- تقطيع الطماطم والخيار إلى مكعبات صغيرة.

- تقطيع البصل وأوراق الخس إلى شرائح.

- فرم الشبت جيدا، مع إضافة الزيت.

- تقليب المكونات جيدا، مع إضافة الليمون، ثم تقدم.

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