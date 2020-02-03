قبل المدارس.. طرق حماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات المختلفة

مع عودة المدارس يشعر كثير من أولياء الأمور بالقلق من انتقال الفيروسات بين الطلبة، وتنتقل الأمراض المعدية من شخص لآخر عن طريق عدة طرق، كما ذكرها موقع "daily medical"، وهي:

اللمس

مثل مصافحة يد ملوثة أو لمس بعض الأشياء الملوثة، لذلك يجب الاعتياد على غسل الأيدي دائمًا قبل الطعام وبعده.

الدم

لمس الدم الملوث أو نقل دم ملوث من مريض مصاب إلى آخر معافى.

الهواء أو الغبار

ذلك باستنشاق هواء أو غبار ملوث.

نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات

غسل اليدين قبل وبعد الطعام، وعند الدخول للمنزل وبعد الخروج من الحمام.

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تعليم الطفل الابتعاد عن أكل الفواكه والخضروات قبل غسلها بالماء جيدًا.

تجنب الاختلاط بالأطفال المرضى أثناء مرضهم.

استشارة الطبيب عند ظهور بوادر المرض الأولى، وتعتبر الحرارة أولى هذه العلامات.

احرصي على إعطاء الطفل الدواء في وقته المحدد، وبشكل منتظم بحسب وصف الطبيب.

علمي طفلك ألا ينقل هو أيضا الأمراض للآخرين، وذلك بأن يستعمل المنديل عند العطس أو السعال و أن يدير وجهه إلى اليسار أو اليمين عند عطسه أو سعاله، كي لا يصيب الرذاذ بقية الأطفال فيصابون بنفس المرض.