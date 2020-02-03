ليتيزيا ملكة إسبانيا تزداد أناقة بموضة اللون الاحمر الداكن

مرة جديدة تتألق ليتيزيا ملكة إسبانيا باختياراتها اليومية التي تبرز من خلال اللون الاحمر الداكن الذي يناسب بشرتها، خصوصاً مع الموديلات الكاجوال والصيحات العصرية. فحافظت من خلال إطلالتها الأخيرة على أناقتها الملفتة وانتقت اللون الاحمر بكثير من التميز.برزت اطلالة ليتيزيا ملكة إسبانيا من خلال تألقها بموضة اللون الاحمر الداكن. فاختارت البنطلون الواسع الذي لا يصل الى حدود الكاحل مع الخصر العالي المزيّن بالحزام العريض. فهذا التصميم الذي حمل توقيع دار Hugo Boss تم تنسيقه مع التوب الضيقة الحمراء والتي وضعت خلف البنطلون، لتنهي اطلالتها بصيحة الحذاء الكلاسيكي واللماع مع اللون الاحمر الداكن أيضاً.

واللافت أن ليتيزيا ملكة إسبانيا قد سبق وارتد هذا اللون في العديد من اطلالاتها اليومية والملكية خصوصاً مع الفساتين الواسعة التي تصل الى حدود الركبة. ولم تتخلى عن المعاطف المستقيمة باللون الاحمر الداكن والبارزة مع الفساتين المزخرفة. ومن اجمل اطلالاتها باللون الاحمر الداكن، أناقة التنورة المستقيمة التي تصل الى حدود الكاحل والمنسقة مع القميص البيضاء الكلاسيكية.

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