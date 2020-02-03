المخاط الأصفر يدق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن المخاط الأصفر أو الأخضر يدق ناقوس الخطر؛ حيث قد يتعدى الأمر الإصابة بنزلة برد حادة وينذر بالإصابة بأمراض خطيرة. وأوضحت الرابطة أن تغير لون المخاط من الأبيض إلى الأصفر أو الأخضر قد يشير إلى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، خاصة إذا كان مصحوبا بحمى وصعوبة في التنفس. لذا ينبغي استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تغير لون المخاط.

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