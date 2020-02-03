طريقة عمل كباب السمك

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يعتبر كباب سمك من الأطباق الشهية والمختلفة التي يمكن تقديمها على السفرة وسط الأسبوع ،لضمان تنوع الأطعمة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف شربيني.
مقادير كباب سمك
سمك فيليه
فلفل ألوان
بصل
ليمون
كمون
ثوم
شبت
زيت ذرة
سمـن
ملح
فلفل
أرز
طريقة تحضير كباب سمك
لعمل الأرز
ضعي ماء ليغلي على النار مع سمن ومكعب مرقة
ضيفي الأرز واتركيه لينضج على نار هادئة
لعمل الكباب
اخلطي البصل مع الليمون والكمون والثوم وبودرة زعفران وملح وفلفل وتبلي بها السمك مع قطع الفلفل الألوان والبصل
ضعي قطع السمك مع الفلفل والبصل في أسياخ خشبية
ضعيها على الشواية لتأخذ اللون الذهبي ثم ادخليها الفرن ليكتمل سواها ثم قدميها
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