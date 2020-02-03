طريقة عمل كباب السمك

يعتبر كباب سمك من الأطباق الشهية والمختلفة التي يمكن تقديمها على السفرة وسط الأسبوع ،لضمان تنوع الأطعمة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف شربيني. مقادير كباب سمك سمك فيليه فلفل ألوان بصل ليمون كمون ثوم شبت زيت ذرة Advertisements سمـن ملح فلفل أرز طريقة تحضير كباب سمك لعمل الأرز ضعي ماء ليغلي على النار مع سمن ومكعب مرقة ضيفي الأرز واتركيه لينضج على نار هادئة لعمل الكباب اخلطي البصل مع الليمون والكمون والثوم وبودرة زعفران وملح وفلفل وتبلي بها السمك مع قطع الفلفل الألوان والبصل ضعي قطع السمك مع الفلفل والبصل في أسياخ خشبية ضعيها على الشواية لتأخذ اللون الذهبي ثم ادخليها الفرن ليكتمل سواها ثم قدميها

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