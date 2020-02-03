"بتشتغل علشان ابنها".. "آمنة" تبيع الفاكهة في البرلس: "محتاج عملية بـ45 ألف جنيه"

في صباح كل يوم، تفترش آمنة محمد عيسى، 72 عاماً، على رصيف إحدى أسواق مدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، استعدادا لعرض بضاعتها من الفاكهة، كوسيلة للبحث عن "رزق حلال" لأسرتها، في إنفاقها على ابنها المريض.

حياة تبدو شاقة لسيدة مسنة، حيث تخرج من منزلها بعد الفجر وتعود عقب المغرب، لكنها اعتادتها ولا تستطيع التخلى عن عملها.

سعادة بالغة شعرت بها «آمنة»، التى ترى بعين واحدة، عندما أخبرها أحد زبائنها أنها فازت فى مسابقة أفضل عامل وعاملة على مستوى مدينة البرلس، وأنه سيتم تكريمها كأم مكافحة: «قالوا لى إنهم صورونى وحطوا صورتى على النت مع ناس تانية، وصورتى كانت أحسن واحدة وعشان كده جولى البيت وكرّمونى».

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على جروب «أخبار البرلس»، بموقع «فيس بوك»، حازت صورة «آمنة» الشهيرة بـ«أم عوض»، على أكثر من 2000 إعجاب، فذهب إليها وكرّمها بهدية رمزية القائمون على المسابقة، محمد مؤمن ووائل البدوى، وحسب قولهما: «عرفنا منها إنها بتشتغل من يوم ما جوزها مات عشان تصرف على ابنها المريض بالقلب، وهى محتاجة لعملية عشان ترجع تشوف تكلفتها بمبلغ 45 ألف جنيه، مش معاها تمنها، ومع ذلك شغالة وشقيانة».

ووفقاً لما أكده «وائل» فإن المسابقة تهدف إلى تقارب الناس بين بعضها البعض، وتكريم العمال والباعة المكافحين، الذين يعملون فى ظروف صعبة من أجل لقمة العيش: «بنجبر بخاطر الغلابة وبنحاول نفرّحهم ونعوّضهم عن حرمانهم من حاجات كتير».