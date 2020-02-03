يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، ومن المشاكل الأخرى أيضًا اتساع غدة البروستاتا، لذا يجب الحفاظ على البروستاتا صحية بعيدًا عن الأمراض، من خلال اتباع بعض العادات الغذائية الجيدة، بحسب موقع "بولد سكاي".

مأكولات تقي من سرطان البروستاتا

هناك عددا من المأكولات التي تقي من الإصابة بسرطان البروستاتا، ومنها:

البروكلى

هو معروف باحتوائه على خصائص مضادة للسرطان، ومركب يسمى السلفورافين التى تساعد فى الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الرمان

هو من الفاكهة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى قتل الخلايا السرطانية، ووفقًا للدراسات فإن الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية فى البروستاتا تناولهم لكوب من عصير الرمان يمنع تطور المرض.

الشاي الأخضر

حيث يحتوي الشاى الأخضر على مضادات الأكسدة، التي تساعد فى خفض مستوى الكولسترول ومكافحة الخلايا السرطانية.

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الكركم

العديد من الأبحاث أثبتت أن الكركم يحتوى على خصائص تمنع انتشار الخلايا السرطانية وتكافح سرطان البروستاتا.

الأسماك الدهنية

يجب تناول الأسماك الدهنية فهى غنية بالأحماض الدهنية مثل سمك السلمون، الذي يساعد فى خفض مستوى الكولسترول السيئ وفعال فى خفض الإصابة بسرطان البروستاتا.

التوت

يجب تناول التوت باستمرار حيث أنه غنى بفيتامين سى وخصائص مضادة للأكسدة التى تحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

اللب الأبيض أو بذور القرع

هذه البذور غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والزنك والكاروتينات حيث تساعد فى الحد من خطر سرطان البروستاتا.