11 أبريل.. تونس تحتضن مهرجان "أصوات نساء" الموسيقي الدولي

تنطلق فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "أصوات نساء"، المقرر انعقاده في مدينة سوسة التونسية، 11 أبريل المقبل، وتمتد على مدار أسبوع كامل.

يهدف "أصوات نساء" التونسي، إلى تسليط الضوء على التجارب الغنائية النسوية، وإبراز المشاريع الفنية في الموسيقى والغناء التي تقودها امرأة.

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تتضمن الفعاليات إقامة فنانات من دول مختلفة الحفلات الرسمية، بينهن: الفنانة الأردنية مكادي نحاس، والفنانة الأمريكية عليا سايكون، والتونسية عليا سايكون.

يفتح المهرجان الذي تنظمه جمعية "نحن نحب سوسة"، باب الترشح لخوض غمار المسابقة الرسمية، للفرق والتجارب الموسيقية من الداخل التونسي والخارج العربي على مدار أسبوعين حتى 16 فبراير المقبل.

يشترط في المرشحين أن يكون المشروع الموسيقي بقيادة نسائية، ويتم اختيار 6 عروض من المتقدمين للمشاركة في خضم الفعاليات الرسمية للمهرجان هذا العام، ويتم إعلان نتيجة المختارين بحد أقصى نهاية فبراير.