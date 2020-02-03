4 اتجاهات أحذية رياضية سترينها في كل مكان هذا الربيع‬

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشهد ساحة موضة الأحذية الرياضية تغيرا دائما نظرا لغياب أنماط وظهور أخرى مع تغير الفصول، وبطبيعة الحال هناك بعض الأنماط الكلاسيكية التي تحتضنها أشهر الفاشينيستات والتي لن تموت، مثل الأحذية الرياضية البيضاء والأحذية الرياضية ذات الرقبة العالية، ومع قرب حلول موسم الربيع نتوقع رؤية فئة جديدة بالكامل من أنماط الأحذية الرياضية الرائجة.

بالرغم من أنه لا يزال اتجاه الحذاء الرياضي القبيح ثابتا، إلا أنه ستشهد ساحة الموضة ظهور أنماط جديدة من هذا الحذاء أكثر من أي وقت مضى، ويبدو أن أحذية أديداس فالكونز الملونة من العام الماضي قد شكلت ثورة في صناعة الأحذية الرياضية؛ ما سينتج عنه رؤية المزيد من أنماط الأحذية الرياضية الملونة بالكامل هذا الربيع.

تعرفي معنا على أبرز اتجاهات الأحذية الرياضية التي من المؤكد أن تجتاح مشهد ستايل الشارع في أسبوع الموضة المقبل.

الأحذية الرياضية الملونة بالكامل

لهذا الموسم، قام مصممو الأحذية الرياضية بإغنائها بالكامل بلوحات ألوان متنوعة، من ظلال الباستيل المشرقة والمشمسة إلى الداكنة و المشبعة، ونتوقع أن نرى الكثير من أنماط الأحذية الرياضية بظلال قوس قزح في كل مكان خلال الأسابيع المقبلة.

الأحذية الرياضية الناتجة عن تعاونات أشهر العلامات التجارية

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"Sandy Liang x Vans" و "Dior x Nike" و "Sean Wotherspoon x Atmos x Asics" و "Tom & Jerry x Reebok"K ، كلها تشكيلات من الأحذية الرياضية التي سيتم طرحها في الأسواق في الأسابيع المقبلة بالتوازي مع انطلاق أسابيع الموضة العالمية، ونتوقع أن يصبح تعاون نايكي وديور الأكثر شعبية لكونه التعاون الأكثر ترقبا.

أحذية رياضية من وحي الثمانينيات

يبدو أننا لسنا بحاجة لآلة زمنية بعد كل شيء، فقد حققت فترة الثمانينيات عودة كاملة في عالم الموضة، الأمر نفسه ينطبق على موضة الأحذية الرياضية والتي ستشهد عودة نمط الريترو من الأحذية ذات المقدمة المدورة في ظل الأوف وايت أو بألوان الباستيل الصامتة والألوان الأساسية أو بأسلوب الرقبة العالية المبطنة.

عودة الحذاء القبيح من بالنسياغا

اجتاح حذاء Triple S الأيقوني من بالنسياغا مشهد الموضة بقوة بعد طرحه في سنة 2017 واستمرت شعبيته لسنتين تقريبا، ولموسم ربيع 2020 ستقوم بالنسياغا مرة أخرى بإعادة إحياء النمط الأيقوني هذه المرة تحت اسم "Track"؛ إذ ستقوم باستبدال النعل المكتنز بنعل مدبب مختلف كليا، ونتوقع ظهور نسخ مختلفة من هذا الحذاء من علامات أخرى في شهر مارس المقبل.