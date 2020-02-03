شقيقة مروة ميمي: كريم كان في حاله ومش بيلعب حاجات عنيفة.. آخره بلاي ستيشن

كشفت هبة ميمي، شقيقة الإعلامية مروة ميمي، تفاصيل جديدة حول وفاة ابن شقيقتها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت ميمي: "مفيش حاجة اسمها أطفال يلعبوا بمسدسات ومفيش حاجة كده، وكل أم لو سمعت عن الحادثة دي أو شافتها أو قرتها على الفيس بوك قلبها هيوجعها، فما بالك بأمه، الموضوع صعب وحاجة متتوصفش نهائي، ومفيش حاجة توصف اللي إحنا فيه ولا اللي أمه فيه".

وأضافت: "كريم شخص في حاله دايمًا ومش بتاع حتى أنه يلعب بحاجات عنيفة وكريم مبيلعبش مع أصحابه غير بلاي ستيشن، وكل الناس عارفة أنه بيلعب في نادي بتروجيت، واللي كانوا معاه دول أصحابه من الحضانة، والولد اللي عمل كده معاه في المدرسة من وهما أطفال".

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وتابعت: "كريم الله يرحمه لما توفى كان ورا باب، يعني كان فيه شد وجذب في الموضوع لأن كريم شخصية بتخاف وتستخبى"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تجزم أن صديقه كان يقصد قتله.

واستنكرت أن يترك والد الطفل مسدسه أمام طفله ليلعب به، متسائلة عن خوف والد الطفل على ولده بسبب المسدس، "كريم جري منهم وكان بيستخبى وولد كان معاه هندخله معاكم في مداخلة، وهنسمعكم الكلام ده وقال لهم: بلاش أنا بخاف".

وأكدت ميمي أن ابن شقيقتها أصيب بالخوف من اللعب بالمسدس، وحاول الهرب بينما وقف زميله، مطالبا بالحصول على حق كريم نظرًا لأنه الطفل وحيد شقيقتها.