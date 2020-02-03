"الأسود يسيطر".. نجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل "بافتا"

قررت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، "بافتا"، في نسختها الـ 73، تشجيع الضيوف على ارتداء الملابس القديمة، أو استئجار ملابس وذلك لتعزيز مفهوم الاستدامة، بحسب موقع The Sun

وبالفعل ظهرت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون، بفستان قديم ارتدته لأول مرة من قبل في ماليزيا منذ 8 سنوات.

كما ظهرت عدد من نجمات هوليوود على السجادة الحمراء، منهن الممثلة مارجريت روبي، التي ارتدت فستانا أسود.

ومارجريت روبي مرشحة لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم "ذات مرة في هوليوود" وهو من إخراج وتأليف كونتين تارانتينو.

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كما ظهرت الممثلة سكارلت جوهانسون وهي في كامل أناقتها على السجادة الحمراء.

وسكارليت مرشحة لجائزتي بافتا، الأولى أفضل ممثلة دور رئيسي عن دورها في فيلم قصة زواج، والثانية أفضل ممثلة دور مساعد عن دورها في فيلم "جوجو رابيت".

وارتدت الممثلة سيرشا رونان، فستانا أسود، و"سيرشا" مرشحة لجائزة أفضل ممثلة دور رئيسي عن فيلم little women.

وارتدت إميليا كلارك فستانا أسود أيضا، وظهرت أيضا الممثلة المرشحة لجائزة بافتا عن أفضل دور رئيسي رينيه زيلويجر عن فيلم "جودي".