الزبدة والأفوكادو لعلاج الشعر التالف

ربما بات من السهل إصلاح الشعر التالف في المنزل أكثر من أي وقت مضى، فهناك الكثير من الطرق المنزلية الرخيصة التي يمكن الاعتماد عليها لمعالجة تلك المشكلة والمساعدة في الحفاظ على حيوية وصحة خصل الشعر دون تلف أو جفاف.

وفيما يلي أسهل 13 طريقة يمكن اتباعها بهذا الشأن:

العلاج بالأفوكادو

يتم ذلك من خلال هرس حبة أفوكادو ( بدون نواة ) مع بيضة واحدة ثم وضع تلك التركيبة على الشعر، ومعروف أن الأفوكادو مصدر غني بالفيتامينات، الأحماض الدهنية الأساسية والمعادن التي تساعد في إرجاع الشعر لحيويته.

التدليك بالزبدة

يتم ذلك بوضع مقدار صغير من الزبدة على الشعر ومن ثم البدء في التدليك ثم تغطية الشعر بغطاء الاستحمام لحوالي نصف ساعة، ثم غسله بالشامبو والتخلص من أي آثار متبقية من الزبدة؛ إذ يضفي ذلك لمعانا مميزا على الشعر.

التنعيم بزيت الزيتون

يتم ذلك من خلال تدفئة نصف كوب من الزيت ( دون غليان ) ثم استخدامه في فرك الخصل، ثم تغطية الرأس بحقيبة بلاستيكية، ثم تغطية كل شيء باستخدام منشفة، ويمكن البقاء على تلك الوضعية لمدة 45 دقيقة، ومن بعدها يمكن شطف وغسل الشعر للتخلص من أي آثار متبقية من زيت الزيتون.

الشطف بالشاي

ثبت أن الشاي يمنح الشعر لمعانا طبيعيا مميزا، ويمكن استخدام ربع لتر من الشاي الدافئ غير المحلى كغسول نهائي بعد الشامبو العادي، كما يمكن للشاي أن يعزز لون الشعر ومن ثم يجب استخدام نوع الشاي المناسب للون الشعر.

العلاج بماسك خل التفاح

يتم ذلك بدمج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون و3 بياض بيض ثم فرك خصل الشعر بتلك التركيبة، ويتم الإبقاء على الشعر مغطى حوالي نصف ساعة، ثم يتم شطفه وغسله بالشامبو في الأخير.

العلاج بالزيوت النباتية

ففي حال كانت خصل الشعر كثيفة وثقيلة، فيمكن لزيت جوز الهند أن يحدث فارقا جيدا، ويمكن الاستعانة بأي من الزيوت النباتية ووضعها على الشعر لحين تغطيته كاملا، ثم استخدام غطاء رأس ومنشفة دافئة لحوالي 30 دقيقة، ومن ثم القيام بشطف الشعر باستخدام الشامبو للتخلص من أي آثار متبقية عليه.

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زيت خشب الصندل

يتم ذلك من خلال إضافة بضع قطرات من زيت خشب الصندل إلى بضع قطرات من زيت الزيتون أو الجوجوبا، ثم فرك الشعر بتلك التركيبة.

وصفة "شامبو أومليت"

وهي عبارة عن مزيج من بيضة واحدة مع كمية شامبو صغيرة، حيث يتم وضع تلك التركيبة على الشعر التالف لمدة 5 دقائق ثم شطفه جيدا.



تنعيم الخصل بشكل طبيعي عند الاستحمام

وهو ما يتم عبر حماية الشعر قبل أو بعد الاستحمام من العناصر القاسية أو المواد الكيميائية باستخدام محلول شطف منزلي يتكون من ربع كوب من خل التفاح مع ثلاثة أرباع كوب مياه للمساعدة في تنظيف الشعر.

لف الشعر بمنشفة قطنية والسماح للقطن بامتصاص الرطوبة من الخصل لبضع دقائق وهي الطريقة التي ثبت أنها تساعد على الوقاية من خطر تعرض الشعر للتقصف.

فك الشعر حال كانت المرأة تداوم على ربطة ذيل الحصان

ينصح بفك الخصل وترك الشعر لبضع ساعات على مدار اليوم وذلك لمنحه فترة راحة، كما ينصح بعدم شد الخصل عند ربطه وكذلك عدم النوم وترك أي إكسسوارات في الشعر.

الاهتمام بتناول أحماض أميغا 3 الدهنية التي تساعد في تعزيز حيوية الشعر وتنعيمه.

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