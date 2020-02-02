طريقة عمل اللازانيا بالخضار المشوي

تعتبر اللازانيا بالخضار المشوي من الأطباق لذيذة المذاق التي يفضلها الكثيرون، كما أنها تتمتع بالعديد من العناصر المفيدة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة في المنزل. مقادير اللازانيا بالخضار المشوي لازانيا. لحم مفروم. كوسة. شرائح باذنجان مشوية. شرائح مشروم مشوية. فلفل مشوي. شرائح بصل مشوي. ريحان طازج. صلصة. ملعقة كبيرة زبدة. ملعقة كبيرة زيت زيتون. رشة جوزة الطيب. بشاميل جاهز. Advertisements جبنة بارميزان. موتزاريلا. ملح (حسب الرغبة). فلفل أسود. طريقة تحضير اللازانيا بالخضار المشوي في طاسة على النار يوضع زيت مع زبدة ويضاف البصل ويقلب جيدا حتى يصفر. يضاف اللحم المفروم مع جوزة الطيب وملح وفلفل وصلصة طماطم وتترك لتتسبك على النار قليلا مع ماء ساخن. قبل أن ترفع من على النار يضاف إليها الريحان المفروم. ترص شرائح اللازانيا في طاجن فرن وعليها شرائح الخضار المشوية الكوسا والمشروم والفلفل والباذنجان ورشة جبنة موتزريلا وجبنة بارميزان. يوضع قليل من خليط اللحم مع السائل. وتكرر الطبقات حتى تنتهي الكمية. توضع طبقة من البشاميل مع رشة جبنة بارميزان وجبنة موتزريلا. تدخل إلى فرن ساخن حتى تنضج، ثم تقدم ساخنة.

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