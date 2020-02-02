"عمره 48 سنة ويقيم بالرياض".. من هو طبيب أصالة نصري عقب شائعة ارتباطهما؟

تعليقات عدة، ملأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، تلمح بارتباط المطربة السورية أصالة نصري، بطبيبها فادي نصر، عقب انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من نفي "نصر" ارتباطه بأصالة، في تصريحات إعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، وبرنامج "ET" بالعربي، إلا أن جمهور المطربة السورية مستمر في تداول صور تجمع الثنائي، وتأكيد ارتباطهما.

فيما يلي أبرز المعلومات عن "الحبيب المزيف" لـ أصالة عقب إعلان طلاقها من طارق العريان

1- من مواليد 1972، حيث يصل عمره إلى 48 سنة.

2- تخرج في جامعة دمشق.

3- دشن سلسلة عيادات تجميلية في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

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4- طبيب معتمد من البورد الأمريكي في العلاجات التجميلية والليزر، والبورد الروسي في الأمراض والجراحة الجلدية.

5- عضو في كل من: الجمعية الأمريكية لأطباء الجلد، والجمعية العالمية لزراعة الشعر، والجمعية الأمريكية للجراحة الجلدية، والجمعية الإيطالية لزراعة الشعر.

6- تعاونت معه العديد من الفنانات والإعلاميات، أبرزهن: المذيعة بوسي شلبي، والمطربة ليلى إسكندر، والفنانة التونسية لطيفة، والمطربة أصالة.

7- يتابعه ما يزيد عن 15 ألف شخص، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفيما يوجد 65 ألف متابع له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".