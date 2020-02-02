إطلالات نجوم ستايل الشارع في اليوم الأول من أسبوع الموضة الباريسي

بعد ثلاثة أسابيع، وصلنا أخيرًا إلى الوجهة النهائية من شهر الموضة في مدينة الأنوار، والتي تعدُّ مركز انطلاق أبرز صيحات الموضة، وقد حرص عشاق الموضة من فاشينيستات ومشاهير ومدونين على حضور السلسلة الأخيرة من مجموعات ربيع 2020 لكبرى دور الأزياء الفرنسية.

وبالرغم من التساقطات المطرية التي شهدتها المدينة في اليوم الأول، إلا أن ذلك لم يمنع نجوم ستايل الشارع من التألق بأفضل الإطلالات، فكانت البداية مع ديور تلتها سان لوران؛ إذ جذبتا اهتمام عشاق الموضة من جميع بقاع العالم، وقد لاحظنا سيطرة طبعات الكاروهات والـgingham الكلاسيكية العصرية في مجموعة متنوعة من تدرجات الألوان على القطع المختلفة من المعاطف والقمصان والتوبات إلى الفساتين والتنانير والبناطيل.

فيما يلي أبرز إطلالات الشارع من اليوم الأول من أسبوع الموضة في باريس.

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