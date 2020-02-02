القاهرة - لايف ستايل
في الشتاء لا يمكن الاستغناء عن الجاكيت فهو من القطع التي لا تخلو خزانة منه ، لذلك سوف نستعرض معاً أحدث ستايلات الجواكيت الشتوية لموسم شتاء2020 . جواكيت متنوعة في التصميم منها ما هو قصير وطويل ، أيضاً منها ما هو مزين بالفرو الذي يشعرك بالفخامة والأناقة مع الدفء الذي تستمديه منه .
إليكِ سيدتي مجموعة خيالية من جواكيت الشتاء الملونة منها الأسود الذي يعتبر اللون الرائج في جميع الأوقات ، والأحمر ، الأصفر والزيتي وغيرها من الألوان المتعددة التي تتنافس جميعها أي منها ينال إرضائك ويعجبك .
تعالي معي نأخذ جولة شيقة وممتعة في ألبوم مليء بالنعومة ، الأناقة والفخامة في مجموعة جواكيت شتوية رائعة جداً بالتأكيد تستحقيها .
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