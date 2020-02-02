أم موهوبة تحوّل ملابس زوجها القديمة إلى فساتين مُميزة لطفلتها

أدهشت امرأة رواد الإنترنت بعد نشرها صورًا تكشف كيف حولت قميص زوجها المتهالك إلى فستان جميل لطفلتها الصغيرة البالغة من العمر 3 أعوام. تصمم "شارون تونيكيم" من ملبورن الأسترالية، ملابس الأطفال كهواية، لكنها تبتكر قطعًا رائعة ومميزة لطفلتها الصغيرة "ميغان" كلما أمكنها ذلك.

وقالت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "زوجي كان ينوي التخلص من قميصه القديم، فحولته إلى فستان لميغان".

بالإضافة إلى هوايتها المدهشة، تستغل "شارون" موهبتها للحفاظ على ميزانية منزلها والتصدي لأسعار الأزياء الباهظة، وقالت: "بدلًا من التخلص من الأشياء، أحاول إعادة استخدام العناصر بطريقة مختلفة ذات منفعة".

وعن تصميمها المميز للقميص، أوضحت "شارون" أنها قصت الجزء الأمامي من القميص وجعلته الجزء الخلفي للفستان، إذ أرادت أن تكون الأزرار في الخلف، وكما ترين، لا يبدو وكأن الفستان مُصمم من قطعة أخرى، حيث يبدو وكأنه قطعة مميزة من إحدى الماركات.

هذه ليست المرة الأولى التي تحول فيها هذه الأم الموهوبة قطعاً قديمة من الملابس إلى قطع أخرى جديدة رائعة، حيث يظهر في الصور كيف حولت تنورة قديمة إلى فستان ظريف لابنتها الصغرى "ليه"، كما جعلت قميصًا آخر قديمًا لزوجها يبدو رائعًا على طفلتها بعدما حولته إلى فستان جميل ذي حمالات على شكل فيونكة لصغيرتها.

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هنيئًا لـ "ميغان" و"ليه" على هذه الأم الموهوبة، وأنتِ أيضًا إذا كنتِ تتمتعين بمثل هذه الموهبة، لا تفوتي استغلالها لإسعاد أطفالك وعائلتك.

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