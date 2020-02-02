قبل بداية الفصل الثاني.. 11 طريقة بسيطة لتنظيف الحقيبة المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بعد أيام قليلة يبدأ الفصل الدراسي الجديد بالمراحل التعليمية المختلفة بعد انتهاء إجازة الفصل الأول.

وفي هذه الأثناء، تبدأ الأم في التحضير لعودة أطفالها إلى المدرسة، ومن بين التحضيرات تنظيف الحقيبة المدرسية، لذا نقدم لكي طرقًا بسيطة للتنظيف وفق ما ذكر موقع "wikiHow".

- يجب قبل البدء في تنظيف الحقيبة، فحص الجيوب الداخلية والخارجية للحقيبة جيدًا، وللتأكد إذ كان بها بعض الحلوى، أو الأقلام والألعاب البلاستيكية.

- لتنظيف حقيبة المدرسة من الداخل، استخدمي خرطوم المكنسة الكهربائية على الجلد.

- يمكنك تنظيف الحقيبة عن طريق وعاء كبير به مياه، مضاف إليه قليل من المنظف العادي أو شامبو الأطفال، ثم قلبي الخليط جيدًا.

- يمكنك إزالة البقع عن الحقيبة عن طريق غمس الإسفنجة أو قطعة قماش ناعمة مبللة بشامبو الأطفال، ثم فرك البقعة برفق.

Advertisements

- لإزالة الحبر من الحقيبة "انقعيها" في المنظف الخاص بها لمدة ساعتين.

- لإزالة البقع التي يصعب الوصول إليها في الزوايا والجيوب الداخلية للحقيبة، عن طريق وضع الفرشاة في الماء الدافئ، ثم افركيها باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.

- يمكنك تنظيف بقع الحبر في الحقيبة، عن طريق غمس قماشة ناعمة مبللة في الخل الأبيض، ثم فرك البقعة.

- تجنبي الماء الساخن عند تنظيفها، لأن الماء الساخن يسبب فقد الألوان في حقيبة الظهر.

- يجب غسل حقيبة الظهر جيدًا بالمياه الفاتر، لتجنب آثار وجود الصابون على قماش الحقيبة.

- للتجفيف، اتركي الحقيبة في الشمس وفكي الجيوب، حيث تساعد الشمس على إزالة الرائحة الكريهة منها.

- للحفاظ على الحقائب المدرسية يجب تجنب تنظيفها بأي منظفات تحتوي على مواد كيمائية؛ لأنها تتسبب في ظهور بقع إضافية على الجلد.