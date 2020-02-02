مفيد أم ضار؟.. هذا ما يحدث لمريض السكري عند تناول عصير القصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يحتوي عصير القصب على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يقبلون على تناوله، دون النظر إلى محتواه العالي من السكريات، التي قد تجعله من العصائر المحظورة على بعض المرضى، ولا سيما المصابين بالسكري.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير عصير القصب على مرضى السكري، وفقًا لموقع "Health line" .

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