محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يحتوي عصير القصب على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يقبلون على تناوله، دون النظر إلى محتواه العالي من السكريات، التي قد تجعله من العصائر المحظورة على بعض المرضى، ولا سيما المصابين بالسكري.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير عصير القصب على مرضى السكري، وفقًا لموقع "Health line" .
لقراءة المزيد: مفيد أم ضار؟.. هذا ما يحدث لمريض السكري عند تناول عصير القصب .. اضغط هنـــا
كانت هذه تفاصيل خبر مفيد أم ضار؟.. هذا ما يحدث لمريض السكري عند تناول عصير القصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.