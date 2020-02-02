"متحطش معجون أسنان".. نصائح مهمة عند علاج الحروق بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يتعرض البعض للإصابة بالحروق، خاصة السيدات عند طهي الطعام، ما يضطر البعض إلى التصرف بشكل خاطئ من الحروق، مثل وضع معجون الأسنان.

وتذكر الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحها لـ"الخليج 365"، أنواع الحروق وكيفية التعامل معها وأهم النصائح.

وتقول استشاري الأمراض الجلدية إنه عند حدوث حرق باليد أو أي جزي من أجزاء الجسم يجب وضع الحرق تحت الماء البارد سريعًا، ولا بد من أن يحتوي كل منزل على كريمات الحروق.

أنواع الحروق والتعامل معها:

- الحروق من الدرجة الأولى:

تسبب الحروق من الدرجة الأولى تلفًا بسيطًا في الجلد، وتتمثل في هيئة احمرار والتهاب بسيط للطبقة الخارجية للجلد.

ويمكن علاج الحروق من الدرجة الأولى باستخدام مرهم الحريق لتهدئة الجلد، ولأن الحريق يؤثر على الطبقة الخارجية للجلد يساعد على الالتئام بسهولة دون وجود علامات للحرق.

- الحروق من الدرجة الثانية:

تسبب الحروق من الدرجة الثانية في احمرار الجلد وظهور فقاقيع وألم عند ملامسة جلد المصاب وتورم بمنطقة الحرق.

ويمكن علاج الحروق من الدرجة الثانية بوضع كريم موضعي على منطقة الحرق وتغطيته بالشاش الخاص بالحروق لمدة 3 أيام مع التغيير المستمر على الحرق مع عدم ملامسة الحرق إطلاقًا.

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- الحروق من الدرجة الثالثة:

تعتبر من أشد أنواع الحروق نظرا لأنها تمتد إلى طبقات الجلد الثلاثة (الطبقة الداخلية والخارجية والوسطى)، ويعتبر هذا النوع من الحروق الأقل ألمًا، نظرا لأن عمق الحرق يتسبب في تلف الأعصاب وتدميرها، فيصبح الإحساس بالألم معدوم.

وتتمثل أعراض حروق الدرجة الثالثة في تغيير لون الجلد إلى اللون الأسود أو البني أو الأبيض.

ويمكن علاج حروق الدرجة الثالثة من خلال اللجوء للمستشفى لتلقي العلاج الطبي المناسب، حيث لا يمكن علاج حروق الدرجة الثالثة بالمنزل.

-نصائح للعناية بالحرق:

- تبريد الحرق تحت الماء البارد فورا بعد حدوثه.

- عدم وضع معجون الأسنان على الحرق لأنه يزيد من شدة الحرق.

- تغطية الحرق بالشاش المعقم للحفاظ على الحرق من التلوث.

- عدم العبث في الحرق للحماية من حدوث البكتيريا والفطريات لمنطقة الحرق.

- تجنب تعرض الشمس لأشعة الشمس شديدة الحرارة.