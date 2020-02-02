4 مخبوزات صحية من الفرن لا تزيد وزنك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يعد تناول المخبوزات أمرًا غير صحيًا على الإطلاق لاحتوائها على نسب عالية من الكربوهيدرات والسكريات، ما قد يؤدي لزيادة الوزن والإصابة بالسكري من النوع الثاني وغيرها من الأمراض، وهناك بعض المخبوزات الصحية من الفرن، التي يمكن الحصول على قطعة واحدة منها يوميًا.. للمزيد اضغط هنا

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