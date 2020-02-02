7 أفكار بسيطة لإصلاح الأحذية والملابس "المدمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما إن تتلف "سوستة" البنطلون، أو أن يتساقط الحبر على القميص أو تقع بقعة على الحذية الجلدية، نُفكر في الاستغناء عنها، لكن هناك بعض الحيل لإصلاحها نذكرها لكم وفقًا لما ذكر موقع " BrightSide".

1- إصلاح السوست التالفة في الملابس:

يستغني البعض عن قطعة الملابس بسبب تلف السوستة، ولكن من السهل إصلاحها، وإرجاعها إلى مسارها الصحيح من خلال المقص والإبرة والخيط، عن طريق استبدال منزلق السوستة وتركيبه من جديد وبمجرد التركيب اسحب المنزلق الجديد.

2- البقع على الأحذية الجلدية:

تحتاج إلى فرشاة أسنان ناعمة أو إسفنجة وماء وخل لتنظيف البقع من خلال غمس الإسفنجة أو فرشاة الأسنان في الخليط المكون من الماء والخل، ثم امسح المناطق التي بها البقع برفق ثم تجفيفهم.

3- تلميع الأحذية الجلدية:

يمكنك جعل حذائك الجلدي لامعًا، مثل الجديد تمامًا، من خلال استخدام المنظف الزجاجي وقطعة قماش ناعمة وفرشاة أسنان قديمة، ثم رش قطعة القماش بمنظف الزجاج ثم المسح برفق على الأحذية لتنظيف الأوساخ.

ويمكنك استخدام فرشاة الأسنان حول الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها باستخدام قطعة القماش.

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4- إزالة طلاء الأظافر من الملابس:

يمكنك الاستعانة بمثبت الشعر وفرشاة أسنان من خلال رش المنطقة التي بها طلاء الأظافر بمثبت الشعر، حتى تبدو رطبة تمامًا، ثم انتظري بضع دقائق، ثم قومي بتنظيفه باستخدام الفرشاة ثم قومي بغسل الملابس.

5- إصلاح الثقوب في الملابس التريكو:

أحضري إبرة تريكو وخيط لونه مطابق للون الملابس التي تريدين إصلاحها، وابدأي من الثقب التي تريدين إصلاحه ثم قومي بمسك حلقة من الثقب على الجانب الآخر، واجعل الجانبان معًا ثم استمري في الانتقال من جانب إلى آخر حتى تقومي بتغطية الفتحة بأكملها.

6- إزالة بقع الصدأ من الملابس:

إذا كان لديك صدأ على ملابسك فمن الممكن إزالته ببعض الملح والخل الأبيض أو عصير الليمون، من خلال مزج كمية متساوية من الملح والخل الأبيض أو عصير الليمون، ثم ضعي الخليط على قطعة الملابس التي بها الصدأ، ثم ضعيه تحت أشعة الشمس وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى تتلاشي البقعة، ثم قومي بغسل قطعة الملابس.

7- إزالة الحبر من على الملابس:

الأسيتون هو أفضل مزيل للتخلص من علامات الحبر، من خلال وضع قطعة الملابس بالماء ثم ضعي الأسيتون على البقعة ثم قومي بغسل قطعة الملابس.