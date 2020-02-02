صور.. أجمل إطلالات الأوسكار خلال العقد الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

ينتظر العالم حفل جوائز أوسكار كل عام، للاحتفال بأفلامهم المفضلة، ونجومهم أيضًا، وإلى جانب الجوائز، ينتظر محبو الموضة، لحظة دخول النجمات على الريد كاربت لمتابعة أحدث إطلالاتهن، وقد حازت عدد من الفساتين على إعجاب العالم خلال السنوات العشر الماضية.

إيمي آدمز 2019

أطللت الفنانة "Amy Adams" في أوسكار 2019، بفستان يشبه عروس البحر، باللون الأبيض من دار أزياء "Versace"، مع عقد بلون مقارب للفستان، وشعر منسدل.

جينفير لورانس 2018

ارتدت الفنانة "Jennifer Lawrence" فستانًا باللون "الجولد"، بتصميم جيل لينكولن وجوردان جونسون، مع قرط لامع من الألماس، وروج أحمر لامع بلون "الطوب الأحمر.

كريستين دنست 2017

ظهر الفنانة الأمريكية Kirsten Dunst، بحفل أوسكار 2017، بفستان أسود، من كريستيان ديور، بلا أكمام، وطوله يصل من الأمام إلى الكاحل ليكشف عن ساقيها.

استكملت دنست إطلالاتها بحذاء أسود، من كريستيان لاكريوكس، وعقد من الألماس وأقراط بسيطة.

كيت بلانشيت 2016

ارتدت الفنانة Cate Blanchett، بحفل الأوسكار 2016، مزينًا بالورد البارز، من تصميم Armani Privé، مع سوار وأقراط من الألماس، وتسريحة شعر قصيرة.

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جينفير لوبيز 2015

ارتدت Jennifer Lopez، في الأوسكار 2015، فستانًا من تصميم إيلي صعب، مزين باللؤلؤ والأحجار والترتر.

أنجلينا جولي 2014

ارتدت الفنانة Angelina Jolie، بفستان من مجموعة "إيلي صعب"، والفستان مزين بالأحجار، على قماش رقيق، بالإضافة إلى حزام من الجلد الرقيق عند الخصر، كما ارتدت قرطًا من الألماس، وجاءت تسريحة الشعر منسدلة إلى الخلف وناعمة، التصميم جاء مختلفًا عن الأزياء التي اعتادت عليها جولي.

أوكتافيا سبنسر 2013

ارتدت الفنانة Octavia Spencer فستانًا منفوش، بحفل الأوسكار 2013، من تصميم Tadashi Shoji، تميز بالقماش التُل، مع clutch bag بنفس لون الفستان، وخاتم وقرط من مجموعة لورين شوارتز.

نتالي بورتمان 2012

ارتدت الفنانة العالمية Natalie Portman فستان منفوش، في حفل الأوسكار 2012، وجاء الفستان باللون الأحمر المنقط بالأسود، من مجموعة ديور، ومجوهرات هاري وينستون، حيث ارتدت عقد على شكل V وقرط ألماسي، مع clutch bag باللون الأسود.

آن هاثاواي 2011

اختارت الفنانة Anne Hathaway فستانًا باللون الأحمر، في حفل الأوسكار 2011، منفوش من الخلف، مع قلادة من الألماس، مع تسريحة شعر بسيطة ملفوفة إلى الوراء.

راشيل ماكآدمز 2010

ارتدت الفنانة Rachel McAdams فستانًا بألوان ناعمة مموجة غلب عليها اللون الأزرق، الفستان بدون أكمام بثنيات من على الصدر، وتسريحة شعر مرفوعة من الخلف.

وتُقام الدورة الـ 92، لحفل أكاديمية الفنون وعلوم الصورة "أوسكار"، في 9 فبراير المقبل، بمسرح دولبي في بيفرلي هيلز كالفورنيا.