محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تفتقد معظم الأطعمة ذات اللون الأبيض إلى العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، ولهذا السبب، يتعين علينا التقليل منها قدر المستطاع، لأن أضرارها على الصحة العامة تفوق منافعها.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بالأطعمة البيضاء المدمرة للصحة العامة، وفقًا لموقع "Health line".

لقراءة المزيد: الملح على رأس القائمة.. 5 أطعمة بيضاء خطيرة على الصحة (صور).. اضغط هنــا