محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تفتقد معظم الأطعمة ذات اللون الأبيض إلى العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، ولهذا السبب، يتعين علينا التقليل منها قدر المستطاع، لأن أضرارها على الصحة العامة تفوق منافعها.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بالأطعمة البيضاء المدمرة للصحة العامة، وفقًا لموقع "Health line".
لقراءة المزيد: الملح على رأس القائمة.. 5 أطعمة بيضاء خطيرة على الصحة (صور).. اضغط هنــا
كانت هذه تفاصيل خبر الملح على رأس القائمة.. 5 أطعمة بيضاء خطيرة على الصحة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.