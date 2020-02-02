تنتظر مولود برج "الدلو " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط أحداث مؤثرة

مهنياً:بداية اسبوع متطلب فعليا وفلكيا سوف تعيش اياما قليلة الحظ متعبة حتى تنجح يجب ان تقوم بمجهود ايضافي خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الثور الذي يشكل مربعا مع برجك ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات تتعرض لظلم أو محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً ان الاجواء متقلبة ودقيقة وضعيفة تضطر خلالها الى التروي او تبرير اعمالك حاذر الفضائح وكن متكتما جدا ولا تستبق الأمور بل كن صبوراً ومتعقلاً في معالجتها، انتبه من الخسائر وخيبات الامل يتبدل المشهد الفلكي لصالحك مئة بالمئة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الهوائي الصديق بين الاثنين والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك فتدخل في فترة ثلاثة ايام جميلة جا تقدم لك الدعم والربح والنجاح فترة تطلب منك ان تكون جاهزا لانهاء الاعمال الصعبة مرحلة مهمة تحقق فيها ارباحا وانجازات كبيرة فتكون انطلاقة سريعة وانفراجات كبيرة تسهل اللقاءات والمصالحات وتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل كذلك سوف تنجح في التخلص من بعض المواقف المربكة والمسائل التي كانت عالقة بدون حلول يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى السرطان ويشجعك المثلث الفلكي المائي على اقتحام المجهول بدون خوف او تردد سوف تكون على موعد مع احتفال ووعود ومشاركات مكاسب وارباح مالية ومعنوية.اسبوع جيد البداية تحمل تقلبات لكن سوف تنهي الاسبوع مع اخبار سارة وسعيدة

عاطفياً: كما في الاوضاع المهنية كذلك في الوضع العاطفي والاجتماعي إن الاجواء الشخصية لا تزال ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الحبيب، بانتظارك أسبوع جميل جداً حيث تكون اللقاءات استثنائية سوف تشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب للعازب يتحدث هذا الاسبوع عن جو جميل وانسجام متوازن ويحمل اليك الهدايا العاطفية، تغمرك السعادة والطمأنينة وتجد حلولاً لبعض المشاكل ستكون على موعد مع لقاء محتمل ينير حياتك ويغمرك بالسعادة او يعزّز روابط حالية ويجد حلولاً لبعض المشاكل. .

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