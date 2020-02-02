تنتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط بداية أسبوع ممتازة

مهنياً: بداية اسبوع حلوة ممتازة تسلط الضوء على اجمل ما تملك الناس حولك ترى فيك الانسان الجذاب جدا كل الطاقة من حولك ايجابية تجذب الاخرين تحت تاثير القمر واورانوس من برج الثور الصديق يومي السبت والاحد الذي يضمن لك انتصارات كبيرة حسب مؤهلاتك وخبرتك وقدراتك بداية جيدة جدا ناجحة ومتألقة تبشر بالكثير من الطموحات والتغييرات الايجابية والنجاحات الاكاديمية والمدرسية بحيث تنجح في كل أنواع المواجهات المباشرة وذلك بسبب سرعة بديهيتك وفطنتك. قد تذهب في رحلة تسافر أو تشارك في ورشة عمل. سوف تكون تنقلاتك متعددة ومتنوعة وحياتك الاجتماعية مزدهرة، فترة ممتازة على كافة الاصعدة لكن قد تضطر الى تغيير برنامجك وأساليبك أكثر من مرّة، وذلك تحت ضغط التطوّرات والتغييرات المفاجئة مع انتقال القمر والمثلث الفلكي الى مواجهة برجك من الجوزاء الاثنين والاربعاء انها فترة فارغة من الحظوظ ضعيفة وفاشلة تسبب لك الارتباك والتوتر والتعب والواجبات المهنية والادارية والمسائل الصحية المتطلبة حاول ان تتنازل قليلا لغاية وصول القمر الى السرطان الصديق يومي الخميس والجمعة فتعود الحظوظ لتقوى بحيث تكون التاثيرات الفلكية اكثر من رائعة لقد حان الوقت لاخذ المبادرة ولتحريك الخيوط النافعة تكلم وأعط رأيك طالب بحقك وكن حازماً في معالجة المشاكل العالقة. اسبوع ممتاز مليء بالحظ اسبوع جيد وموفق تحصد فيه ثمار جهودك.

عاطفياً: بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً سعيداً وناجحاً يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم تحت تاثير كوكب الحب المتنقل في برجك فيكون الجو العام واعد بالسعادة والغرام وقد يحمل اليك كوكب الزهرة مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. تكثر الدعوات والاجتماعيات وتأتيك المجاملات من كل صوب. ما يجعلك تتمتع بدفء العواطف والانسجام مع الحبيب.للعازب, تُحاط بالحب وتعمل جاذبيتك على كسب المعجبين. فقد تتعدّد الخيارات امامك، وربما تعيش ازدواجية او اكثر على الصعيد الشخصي.

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