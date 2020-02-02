تنتظر مولود برج "القوس " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط بداية أسبوع قوية

مهنياً: من اقوى الاسابيع واكثرها حظا من الاسابيع الناجحة والدسمة والغنية من الاسابيع الى تضوي على صفاتك الحلوة وتجعلك من بين الاوائل من الاسابيع المهمة لحسم الامور واخذ القرارات ولتغيير التوجهات للكلام للتعبير عن الرأي للتحرك بحرية وانطلاقة مهمة لا تأخير بعد الا حماسة وتقدم تستفيد من التاثيرات الفلكية الداعمة ومن الاجواء الايجابية مع وجود القمر يومي السبت والاحد في الثور في مربع فلكي مع الشمس من الدلو الصديق الذي يقدم لك التفاؤل والنشاط فتخوض كل التجارب بثقة عالية متكيفًا مع الأجواء وراضيًا عنها. ما يفتح أمامك الفرص والأبواب فسوف تتفوّق في المفاوضات والنقاشات المالية فتعرف كيف تنتهز الفرص وكيف تقلب المعطيات لمصلحتك.بالرغم من الاجواء الحماسية سوف تدخل بين الاثنين والاربعاء في مرحلة دقيقة وتشعر بثقل الضغوط وتصبح المنافسة كبيرة تحت تاثير المثلث الفلكي الضاغط مع وجود القمر في الجوزاء والشمس من الدلو لذلك لا تخالف الارشادات ولا تنفعل انها فترة صعبة جدا ستشعر بالتعب وعدم الاستقرار والمعاناة لذلك حضر نفسك لبعض القلق تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى السرطان يومي الخميس والجمعة فتواصل جهودك بعزم وتتحدى كل المعوقات.فتكون الاعمال سهلة بسبب معنوياتك المرتفعة وتفاؤلك الفائض. لا تضيّع الوقت الثمين ولا تتباطأ لأن الظروف متساهلة جداً وتسمح لك بالتقدّم استثمر الإيجابيات لتعزيز وضعك.اسبوع ممتاز ومميز يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه من الحوادث التي قد يسببها كوكب المريخ.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحوت لذلك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فليس بالأسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي الذي يؤثر سلبا على الاجواء الحميمة من الضروي ضبط المشاعر حاليًّا وعدم إطلاق العنان للأفكار السود .للعازب, تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي وتطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرّفاته وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الأمان.

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