تنتظر مولود برج "الجدي " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع حلو الجو قوي داعم بطريقة جيد كل امورك تسير بالاتجاه الصحيح هنالك اهتمامات مالية لتحسين امور منزلية شراء بيع وحظوظ متسارعة هو عنوان هذا الاسبوع خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو ما يجعلك قوي الارادة وايجابي الذهنية منفتح ومستعد للنقاش في سبيل تذليل كل العقبات. مولود الجدي الطموح سيحلق عالياً وسيكون فخوراً بنفسه وبإنجازاته، سيرتاح من الضغوط ويحصل على معظم ما يحلم به من مغامرات واستقلالية. إنّ الظروف التي ترافقك تحملك الى مراتب عالية في مجال اختصاصك، فلن يثنيك أحد عن عزمك ولن يقف خصم في دربك. تتحمل الصعاب حتى تجتازها بنجاح فيصفق الناس لك لكن عليك بتنظيم وقتك ومتابعة عملك شخصيًّا وبدقّة تامة فتحصد بعض الارباح وتسهل عليك بعض المعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية. كما ان انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي سيشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الدلو بين الاثنين والاربعاء يضعك وسط مرحلة من الإيجابيات ولا بدّ ان تلاحظ سهولة التعامل مع الآخرين فتختفي المشاحنات وتكثر اللقاءات الوديّة ويزداد التعاطي المباشر والمثمر، فتصل الى تسويات مُرضية ومصالحات صادقة. يبقى عليك الحذر من يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر المواجه لبرجك من السرطان الذي سيسبب لك التحديات النقمة والانتفاضة والثورة والانفعالات حاول ان تسير مع التيار ولا تعارض احداً خاصة وان احتمالات كثيرة قد تجلب الفوضى كن مترويا في كل المجالات فالاضواء مسلطة عليك .

عاطفياً: تكون الاجواء الشخصية ممتازة فأنت تتمتع بالجرأة الكافية لبحث المواضيع الشائكة والمهمة وتغمر العائلة باهتمامك ومحبتك وعطفك وحنانك فتتحمس للقاء الناس وللتعارف فلا تبق وحيدا فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد وتعبر الى طريق جميل يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاهل والاحبة للعازب وجود كوكب الزهرة في الحوت يحمل اليك اللقاءات العذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب.

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