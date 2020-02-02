تنتظر مولود برج "الميزان " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط انفراجات كبيرة

مهنياً: انفراجات وتطمينات وارتياح مفاوضات مواعيد اسفار نتائج اكاديمية ومهنية مهمة إنّه اسبوع النجاح والكنوز الكبيرة، اسبوع ممتاز أنت من المحظوظين تكون من الابراج الاكثر تألقاً ونجاحاً وربحا نسبة الحظ عالية جدا من اقوى الابراج ذكي جذاب تحصد النتائج الممتازة مع بداية الاسبوع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من بج الدلو الصديق التي تقف على مسافة 120 درجة اي مثلث فلكي مع برجك ما يجعلك تدخل في مرحلة من الاستقرار والنجاح والتقدم ما يجعلك تسيطر على الأوضاع وتنفتح على مواقع ومواقف جديدة أنت على موعد مع لقاء عمل غير منتظر، فتشهد في كل يوم مفاجأة سارة، وأمامك عملية توقيع على عقد مذهل تفاوض بثقة وجرأة وتدافع عن موقفك وقضيتك كذلك قد تسير الامور على افضل ما يرام مع انتقال القمر الى برج الجوزاء بين الاثنين والاربعاء فيشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الدلو ما يجعلك تحقق ارباحا وانجازات ان معنوياتك قوية وارادتك صلبة، وانت قادر على مواجهة كل التحدّيات وستطرح افكارًا خلاّقة وتحتفل بانجاز او انتصار لكن لا تراهن على الحظ يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من السرطان ولا ترتبط بمواعيد مهمة حاذر الخلافات ولا تضخم الامور. اسبوع مهمة يبقى عليك اختيار الطريق السليم حتى تجتاز العقبات وتحسن وضعك كن حيما وواعيا.

عاطفياً: يتحدث هذا الاسبوع عن الرومانسية وعن لقاء محبب، كذلك تعبّر عن آرائك وتلاقي التقدير ومن الممكن ان تخطط لسفر مع الشريك. تقضي اوقاتا طيبة مع الشريك وتعيش عشقًا كبيرًا وحماسة لا توصف يجعل الحب يعود الى نشاطه وتظهر اللقاءات ويستعيد القلب عواطفه المرهفة. فلا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى تتعدد اللقاءات الحميمة وتزدهر العواطف الجياشة إذاً سوف تعيش أسبوعاً رومانسيا جميلاً

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