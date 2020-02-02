تنتظر مولود برج "العقرب " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط بداية أسبوع بطيئة

مهنياً: بداية اسبوع بطيئة لا تعطيك حقك الجو فارغ من الحظوظ ومن اي تقدم مع احتمال ان تكون الاجواء مخيبة للامال نصيحة كن حذر وانتبه الى حجوزاتك الى اعمالك الى امتحاناتك الى تحركاتك كي لا ترتكب الاخطاء خاصة يومي يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى الثور اي الى مواجهة برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الدلو برج خصمك ما يجعلك تواجه بعض الغموض والالتباس قد تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه وضّح كلامك وحافظ على هدوئك وإنتظام عملك يتحدث الجو العام الفلكي عن معاكسات وعراقيل وعن مشاكل قانونية وشخصية فقد تزدحم عليك المواعيد والاتصالات واللقاءات والمسؤوليات المهنية والشخصية لكن سوف ترتاح بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الجوزاء فتشير المواقع الفلكية الى انفراجات مهمة وتنجح في حسم المسائل العالقة فتتسلط الاضواء على الاعمال الادارية من مصرفية او قانونية وغيرها ويسهل المفاوضات والاعمال التي تحتاج الى دعم وتتحمس للمبادرة لادخال التعديلات على مشاريعك وتنشغل بوضع حجر الاساس لمشروع جديد.كذلك سوف يكون التفاؤل حليفك يومي الخميس والجمعة وتبتسم لك الاقدار مع وجود القمر السرطان المائي الصديق لتحقق احلامك ابعد مما تريد قد تتبوّأ مركزًا او تعرف ترقية او تتلقى عرضًا مغريًا في وقت لم نتوقّعه.اسبوع لا باس به حاول ان تتغلب على السلبيات بالتفام والحوار والمنطق.

عاطفيا:ً سيحالفك الحظ وسيكون الحب في قمة الاولويات ويحتل مرتبة عالية في حياتك العاطفية والشخصية تتقدم بطريقة سريعة وسوف تتمكّن من الإستمتاع بأجواء رومانسيّة مع وجود الزهرة الى برج الحوت في موقع محبّب، وسيحيطك بتأثيرات إيجابيّة وسيسهّل حياتك العاطفيّة والعائلية كما سيمنحك أوقاتاً مثاليّة للمرح والتسلية. للعازب, قد تقدم على زواج يغيّر ظروفك ، ربما مع شخص بعيد عن محيطك وغير منتظر.

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