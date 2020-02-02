تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط أمور مهمة

مهنياً:انطلاقة اسبوع ولا اجمل انطلاقة واضحة والاولويات معروفة بالنسبة لك انت من الاقوياء تسجل نقاطًا لصالحك وتحرز الأرباح وقد تحقق نجاحاً غير منتظر في مجال مادي. مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو ما يجعلك تعبّر عن نفسك بسهولة كبيرة وبلاغة قلّ نظيرها، فيتجاوب معك الآخرون ويلبّون طلباتك تبتسم لك الظروف وتقوى الحظوظ وتخطط لطرح مشروع جديد وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار لذلك بادر الى انجاز العمل السريع والمدروس فترة ناشطة جدا وحيوية على مختلف الآصعدة لكن قد تعاني من وعكة صحية نتيجة انتقال القمر الى برج الجوزاء بين الاثنين والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مع برج الدلو في مواجهة برجك من الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل ان التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً ستؤذي مصالحك واستقرار موقعك لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك.ان مراوحة المكان أو المماطلة والخمول اعداؤك سوف تتبدل وتتحسن الظروف والاوضاع لصالحك يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى السرطان فتمنحك الحظوظ النجاح والأرباح المادية والمعنوية والتطورات السعيدة إلى جانب استثمارات مهمة وصدف تمنحك الربح. اسبوع ولا اجمل ولا اريح من هيك كل التحولات والتغييرات تصب في مصلحتك

عاطفياً: لن يكون الجو العاطفي سهلا مع انتقال الزهرة الى مواجه برجك من الحوت لذلك حاذر من تقلب في الطباع او اطلاق الاتهامات او القاء اللوم على الحبيب كن موضوعيا في مواجهة الظروف وعدم الانجراف وراء الاستفزازات قد تطرأ مسألة عائلية تتعلق بأحد الوالدين أو الأشقاء تتطلب حضورك واهتمامك قدّم لهم المساعدة والدعم ولا تنقل السلبيات والتوتر الى عقر دارك. للعازب حاذر من المشاكل مع الحبيب فقد تندم حين لا يعود ينفع الندم. لن تتحمّل العلاقة الجديدة ضغوط هذه الفترة وربما تنتهي في ايام قليلة الحظ.

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