تنتظر مولود برج "الأسد " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط ضغوطات كبيرة

مهنياً: تتميز بداية الشهر بوجود الشمس في معاكسة برجك ما يسبب لك ببعض الضغوط والمتطلبات والمسؤوليات الايضافية ومن الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية الدقيقة والمتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل بسبب وجود القمر في برج الثور في مربع فلكي مع برج الدلو برج خصمك يومي السبت والاحد ايام ضعيفة نوعا ما تخلق لك القلق والزعل والتاخير والتاجيل ايام حذرة تخفف من نسبة النجاح نوعية وقت هشة قد يؤذي مصالحك واستقرار موقعك التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك.ان مراوحة المكان أو المماطلة والخمول اعداؤك هذه الفترة. ابتعد عن المغامرات والتسرع انها مرحلة دقيقة جدا تحرمك من امور كثيرة وتجعلك محبطا وتحمل لك مسؤوليات جديدة فكن متنبّهًا لكل ما يدور حولك ومطمئنًّا لمحيطك، تتحمّس لعقد صفقات ولقاءات ومعاهدات ماليّة وغيرها بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الجوزاء الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الدلو ما يجعلك تحقّق تقدمًا ملموسًا تناضل لكي تحقق هدفاً مالياً كبيرا وتتلقى علامات الإعجاب والتهنئة ومن المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات فيبدو القدر راضيًا عنك، فتتجّه لاقتحام مجال جديد أو لتخطي الحواجز التي أعاقت نجاحك أخيرًا لكن انتبه من يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برج السرطان قد يسيطر الالتباس وسؤ تفاهم التباسات واخطاء الاجواء بحاجة الى اهتمام كبير وقد يخيم جو من الفراغ والملل والجمود لذلك تجنب خوض التجارب ولا توقع على عقد. اسبوع طويل طويل يتطلب الهدوء والمرونة والدبلوماسية في التعاطي مع الامور.

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع الكثير من المفاجآت العاطفية فتعرف اياما من الحب والتواصل الرومانسي تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الحوت قد تتلقى زيارة غير متوقعة او اتصالا ينعش قلبك للعازب تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة تجاه العلاقة الجديدة حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئاً وعبّر عن مشاعرك ومناسب للتعمّق في معرفة الحبيب وللتقرّب منه فلا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك.

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