تنتظر مولود برج "السرطان " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط فبراير بدايةأاسبوع فارغة من المعاكسات

مهنياً: بداية اسبوع فارغة من المعاكسات ومن المواجهات الامور جيدة وحلوة حاول ان لا تختبىء ولا تكن متكتماً ولا متحفظاً يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الثور الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو يعطيك الضوء الاخضر ويقدم لك صفحة جديدة وقرارات جديدة فتكون نوعية الوقت مناسبة جداً لتُسمع الآخرين أفكارك وطروحاتك إنها ايام جيدة وواعدة، إختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة. لكن في الوقت نفسه يتوجب عليك الاهتمام بالانشغالات والواجبات المتنوعة التي تتطلب منك الوقت والمجهود الخاص وحاول ان لا تترك كرة الثلج تكبر للايام القادمة وحاول ان تنهي الامور الاساسية وان تمشي بطريقة سهلة وحذرة ودقيقة لكن بطريقة صحيحة وذلك بين الاثنين والاربعاء مع وجود المثلث الفلكي من القمر في الجوزاء المواجه لبرجك فتعيش بداية مرحلة صعبة بداية النفق قد تواجه حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً في التعامل وتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة دراسيا ممنوع التقصير في الواجبات الاكاديمية والانتباه جيدا تتبدل الظروف الفلكية لصالحك لحظة وصول القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة ويشير الى فترة بناءة وايجابية وإلى الاستقلالية والتمرد والمواجهة، مع ثقة بالنفس كبيرة تتقدم بعزم مظهرا مهاراتك الادارية المميزة الحظ يناديك فلا تتردّد باقتحام الفرص الاستثنائية.اسبوع مختلط يتطلب الاهتمام وتجنب المشاكل وكن منفتحا على اراء الاخرين.

عاطفياً: تكون الاجواء متفائلة وداعمة يهتف قلبك من جديد وبإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة مع وجود الزهرة في الحوت الصديق الى سيزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع محيطك بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك للعازب سوف تتمكن من إيجاد الشريك المناسب الذي يشاركك عالمك والذي ستجد فيه كل المواصفات التي طالما حلمت بها خطوبة ارتباط عاطفي زاهر او قد تستقر على علاقة جديّة.

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