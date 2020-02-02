تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط فبراير نجاحات مهمة

مهنياً: الجو العام ممتاز ايجابي يبشر بالنجاح والانطلاق نحو الاعلى مع وجود عطارد كوكبك الحاكم والشمس في برج الدلو الهوائي الصديق لكن لن تكون بداية الاسبوع مناسبة لطموحاتك بداية متطلبة مضطربة تجعلك مشوش الفكر بداية اسبوع تطلب منك التعامل ببرودة مع الاحداث لكن بحكمة ووعي ونضوج مع وجود القمر يومي السبت والاحد في برج الثور في مواجه برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو يومي السبت والاحد فتخف الحظوظ وتواجه بعض المزاج السيء لبعض المتعاونين او الزملاء او الموظفين. تبدي قلقًا في بعض الاحيان بسبب وضع مالي ما، او عرقلة لا تفهم سببها، وقد تعود قضية قديمة للظهور في حياتك لتشعر بالتمزّق، فتضطر الى تغيير برنامجك واساليبك اكثر من مرة وذلك تحت ضغط التطورات والتغييرات والاحداث المتقلبة التي تنذر باحتكاكات ومواجهات تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برجك بين الاثنين والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الدلو فتبدأ المرحلة الايجابية وتعيش فترة ثلاثة ايام من النجاح والعطاء ما يجعلك تتقدم بخطوات كبيرة وسيكون بانتظارك صفحة جديدة تتابع الحظوظ طريقها مع انتقال القمر الى السرطان يومي الخميس والجمعة الى البيت الثاني بيت المال بالنسسبة لبرجك فتكون الظروف المالية والمكاسب والارباح من نصيبك.اسبوع جيد يحمل معه طاقة جارفة حاول ان توظفها بطريقة فعالة حتى تصل الى القمة.

عاطفياً: لا يزال وجود كوكب الحب في الحوت يشوش عليك الاجواء العاطفية والعائلية ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب فانت تحتاج هذا الاسبوع الى الراحة والهدوء بعيدا عن النقاشات والجدالات لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب لا تبحث عن المشاكل هذا لان الظروف لن تدعمك فقد تمر حياتك الشخصية بتجربة ومعاناة قد تتلقى خبرا سيئا يتعلق بالحبيب.

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